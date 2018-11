Paris : un gendarme se suicide dans les jardins de l'hôtel de Matignon

publié le 05/11/2018 à 11:41

Un gendarme de la Garde républicaine a été découvert mort ce lundi 5 novembre aux alentours de 9h30 du matin dans les jardins de l'hôtel de Matignon, résidence officielle du Premier ministre. L'homme a été trouvé en uniforme. Selon des informations confirmées auprès de RTL, ce mari et père de famille de 45 ans était affecté à la protection du Premier ministre.



Pour l'heure, aucune motivation connue explique le geste de ce militaire. Une situation difficile est décriée au sein du service de sécurité de Matignon depuis plusieurs mois, mais rien ne permet d'établir pour l'heure de lien entre ce drame isolé et la situation collective.



Fin août, des chargés de la sécurité de Matignon rapportaient de graves dysfonctionnements au sein de Matignon. Dans une lettre adressée à leur hiérarchie, ils exprimaient "un profond malaise" persistant "depuis maintenant plusieurs mois".

"Le quotidien des gardes républicains, notamment leurs rythmes de travail et leur vie de famille, a été fortement affecté par l'accroissement du temps de service consécutif à une modification en profondeur des différents plannings de garde, à la multiplication des missions liées à la primature, avec comme toile de fond la menace terroriste permanente", écrivaient alors les signataires.

En octobre, Le Canard enchaîné révélait des défaillances au sein du système de sécurité de Matignon et une exigence éreintante pour les gendarmes. "On leur demande souvent plus de 10 heures de service d'affilé, sans le tarif heures sup", expliquait le journal.