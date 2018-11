publié le 14/11/2018 à 13:20

Élargissement du chèque énergie, super-prime à la conversion pour les ménages modestes : Édouard Philippe a dévoilé sur RTL des mesures pour atténuer la hausse des prix de l'énergie dans le budget des ménages, à trois jours des manifestations de grogne sociale sur le pouvoir d'achat.



Le Premier ministre a également annoncé une augmentation des aides pour changer de véhicules et payer ses factures d'énergie. Mais la hausse des taxes sur les carburants et les énergies fossiles (fioul, gaz, etc.) l'an prochain ne sera pas annulé, a confirmé Édouard Philippe sur RTL.

Toutes ces mesures représentent un effort budgétaire de 500 millions d'euros. Laurent Wauquiez estime que l'exécutif n'a pas entendu les Français en n'annulant pas les hausses de taxes. Louis Alliot du Rassemblement national est sur la même ligne. De son côté, Éric Coquerel de la France insoumise a trouvé le ministre "flou" sur les mesures annoncées.

Ces annonces ont-elles fait changer d'avis les gilets jaunes qui doivent manifester samedi 17 novembre ? Pas sûr. "Ça ne changera rien et je pense même que c'est en train d'en motiver plus d'un à venir nous rejoindre", estime Johan, sapeur-pompier qui fait partie des organisateurs d'une manifestation près de Clermont-Ferrand. "C'est se servir de l'argent qu'on lui donne pour nous le redonner au final. Donc ça ne sert un peu à rien", poursuit Johan.

À écouter également dans ce journal

Justice - Huit personnes ont été mises en examen pour viols et agressions sexuelles des enfants, dont les leurs. Les hommes ont été placés en détention provisoire, les trois femmes ont pu rentrer chez elles.



Politique - Comme RTL vous le révélait ce matin, le gouvernement réfléchit au télétravail pour limiter le nombre de certains arrêts de longue durée, ceux qui coûtent le plus cher à la Sécurité sociale. Édouard Philippe s'y est dit favorable ce matin pour ceux qui voudraient reprendre progressivement le travail.



Union européenne - Theresa May va présenter cet après-midi à ses ministres le projet d'accord sur le Brexit trouvé entre les négociateurs britanniques et européens.