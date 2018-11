DIAPORAMA - Lady Gaga surprend les rescapés de Californie en livrant des pizzas

publié le 14/11/2018 à 12:47

Les stars qui résident en grand nombre sur les hauteurs de Los Angeles en Californie sont directement concernées par les terribles incendies qui ravagent cet État à l'ouest de États-Unis. Les maisons des anonymes comme les villas des célébrités sont réduites en cendres et un grand plan d'évacuation a été mis en place par les autorités californiennes.



Afin de venir en aide aux rescapés et soutenir les soldats du feu et les services d'accueil, Lady Gaga s'est transformée en livreuse de pizzas. Une démarche loin des splendeurs des salles de concerts immortalisée sur sa Story Instagram. "Voici des pizzas chaudes et des cafés pour celles et ceux qui sont dans les refuges, a-t-elle écrit. Merci à la Croix rouge pour ce que vous faites pour la santé mentale et les rescapés de Californie. "Merci aux pompiers, policiers et premiers secours de faire l'impossible afin de nous aider. Vous êtes de véritables héros", avait déjà tweeté Lady Gaga.

Des villes rayées de la carte

Plusieurs milliers de pompiers américains combattent encore pour le septième jour consécutif de gigantesques feux de forêt en Californie tandis que les équipes de recherche tentent de retrouver les corps d'éventuelles nouvelles victimes des incendies qui ont déjà fait au moins 50 morts. "Aujourd'hui, les restes de six nouvelles personnes ont été découverts (...) à Paradise", ville de 26.000 habitants qui a été littéralement rayée de la carte et où ont péri 48 des 50 victimes, a dit à la presse le shérif Kory Honea.

Au nord de l'Etat, le feu baptisé "Camp Fire" avait brûlé 50.600 hectares et n'était contenu qu'à 35%, selon un bilan des pompiers californiens (Cal Fire) mardi 13 novembre. Plus de 6.500 habitations et 260 commerces ont été détruits depuis que l'incendie s'est déclaré jeudi 8 novembre. Plus de 5.100 pompiers sont déployés sur cet incendie, le plus meurtrier de l'histoire de la Californie. "Beaucoup de risques et de dangerosité combinés à un terrain difficile dans certaines zones vont compliquer le travail des pompiers", a prévenu Cal Fire.