publié le 14/11/2018 à 09:00

"On ne va pas annuler les hausses" sur les prix du carburant. Édouard Philippe a annoncé sur RTL que le gouvernement ne comptait pas revenir sur cette mesure qui a déclenché une vague de contestations en France. Il a d'ailleurs rappelé qu'il s'agissait d'un engagement lors de la campagne présidentielle.



"Non, on ne va pas annuler la taxe carbone, nous n'allons pas changer de pied, nous n'allons pas renoncer à être à la hauteur de cet enjeu qui est considérable", a-t-il ajouté. Néanmoins, le premier ministre explique être "attentif à l'angoisse, à la colère" et la "respecter".

Il prévient que "la loi s'appliquera", en cas de blocages des routes. "Je le dis aux Français : vous avez le droit de manifester, bien sûr, mais il faut prendre ses responsabilités et respecter la loi", a-t-il averti, avant d'ajouter que "l'entrave à la circulation, c'est sanctionné".

Une "super-prime" à la conversion

Édouard Philippe a annoncé le doublement de la prime à la conversion. Actuellement, elle s'élève à 2.000 euros. "Nous allons faire en sorte que pour les 20% des Français les plus modestes, une super-prime soit créée qui permettra de passer à 4.000 euros", a annoncé le premier ministre.



Cette "super-prime", comme la qualifie Édouard Philippe, sera "financée par le budget de l'État. On souhaite développer cette prime à la conversion automobile afin de se diriger vers certaines personnes et les accompagner dans l'achat d'un véhicule".



Le ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy avait annoncé l'intention du gouvernement de doubler cette prime à partir de 2019, à l'aide d'une contribution des constructeurs automobiles. Des discussions sont en cours avec les acteurs.

Le chèque énergie élargi

Le chèque énergie est versé aux ménages modestes pour les aider à payer leurs factures d'énergie, c'est-à-dire le gaz et l'électricité. Édouard Philippe a annoncé qu'il sera élargi pour toucher 5,6 millions de foyers.



Au micro de RTL, il indique : "On va passer de 3,6 millions à 5,6 millions" de foyers, a déclaré Édouard Philippe. Cette mesure, ajoutée aux autres aides annoncées pour répondre à la grogne des ménages, représentent environ 500 millions d'euros, en incluant la hausse déjà prévue du chèque énergie, dont le coût avoisine 200 millions d'euros.

La fin des chaudières au fioul

Édouard Philippe a fixé l'"objectif ambitieux" de supprimer toutes les chaudières individuelles au fioul d'ici dix ans en France. "Nous allons développer la prime à la conversion des chaudières pour faire en sorte que les Français puissent se libérer de cette contrainte extraordinaire d'utiliser le fioul pour se chauffer", a-t-il déclaré.



Le chef du gouvernement promet de prendre en charge "un tiers du coût global de transformation".

Élargir les indemnités kilométriques

"On va viser les grands rouleurs en modifiant et en élargissant ce qu'on appelle les indemnités kilométriques", a expliqué Édouard Philippe. "Pour les petites cylindrés" vont également être élargies "pour les gros rouleurs, ceux qui font 60 ou 70 km par jour".