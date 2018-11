La FDJ lance un avis de recherche pour retrouver le gagnant à un million d'euros

publié le 14/11/2018 à 12:05

Mais où est-il donc passé ? La Française des Jeux a lancé le 9 novembre un avis de recherche pour retrouver le joueur qui a validé un ticket Euromillions - My Millon d'un million d'euros le 18 septembre dernier. La FDJ précise que l'heureux gagnant n'a plus que jusqu'au 17 novembre minuit pour se manifester et remporter son gain, sans quoi la somme sera remise en jeu. Trois jours après cet avis, la FDJ a partagé cet appel sur les réseaux sociaux pour donner toutes les chances au gagnant de remporter son gain.



Une fois n'est pas coutume, la société a communiqué le nom du point de vente dans lequel le joueur a validé sa grille : le "Rio Liz" situé à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne.

"La Française des Jeux communique exceptionnellement la ville et le nom du point de vente afin de donner au gagnant toutes les chances de se reconnaître et ainsi de se faire connaître. En effet, habituellement, pour des raisons de sécurité, FDJ communique le nom du point de vente après le paiement", précise la FDJ.

Le gagnant, dont le code My Million porte le code AD 183 7135 est invité à contacter le service clients de la FDJ au 09 69 36 60 60. Depuis le lancement de My Million, en février 2014, c'est la 16e fois qu'un gain est remporté dans le Val-de-Marne, précise la FDJ.

¿Avis de recherche ¿Où est passé le gagnant Euromillions - MyMillion du 18 septembre 2018 ? Il a jusqu’au 17 novembre minuit pour se manifester… Un indice : il a joué en Val de Marne, à Fontenay-sous-Bois. Aidez-nous à le retrouver en RT ce post. ¿#ChaqueJourEstUneChance ¿ pic.twitter.com/iuARLXpJIo — FDJ® (@FDJ) 12 novembre 2018