publié le 13/11/2018 à 12:52

Huit personnes interpellées et placés en détention provisoire. Cinq hommes et trois femmes ont été mis en examen vendredi 9 novembre pour "viols et agressions sexuelles répétées" sur quatre garçons, âgés de 4 à 9 ans.



Les faits se seraient déroulés entre 2009 et 2017, a indiqué le vice-procureur de Nevers Paul-Édouard Lallois. Avant que les enfants ne soient placés pour des signalements des services éducatifs.

Parmi les suspects figurent les parents des victimes ainsi que des membres de leur entourage. Les cinq hommes ont été placés en détention provisoire.

