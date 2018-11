publié le 14/11/2018 à 08:10

Après des mois et des mois de discussions, Londres et Bruxelles sont enfin parvenus à un accord autour du Brexit. Le texte a été présenté dans la nuit du 13 au 14 novembre au gouvernement britannique et doit être validé ce mercredi en Conseil des ministres. De leur côté, les ambassadeurs des 27 pays de l'UE se retrouveront dans l'après-midi à Bruxelles, selon deux sources diplomatiques.



La chaîne irlandaise RTE, qui cite deux sources gouvernementales, affirme que le projet d'accord prévoit un "filet de sécurité" qui doit éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la république d'Irlande. "Il aura la forme d'un arrangement douanier pour tout le Royaume-Uni avec des dispositions 'plus profondes' pour l'Irlande du Nord en termes douaniers et réglementaires", a tweeté son journaliste Tony Connelly.

L'accord impliquerait le maintien du Royaume-Uni tout entier dans un accord douanier avec l'UE, et pas seulement l'Irlande du Nord, comme cela avait été initialement proposé par Bruxelles.

