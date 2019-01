et Camille Schmitt

Le chef de l'État est revenu lors de ses vœux sur la colère qui traverse le pays. Cette colère “qui vient de loin” dit une chose, selon Emmanuel Macron : "La France n'est pas résignée". Le président de la République a fait 3 vœux pour 2019 : vérité, dignité et espoir.



Pour le reste, il a fait peu d'annonces au terme de ses 17 minutes d'allocution, notamment sur le volet économique. Le président a dit vouloir poursuivre les chantiers en cours. Le chef de l’État s’est contenté d’énumérer les 3 grands chantiers économiques et sociaux à venir pour 2019 : le changement des règles d’indemnisation de l’assurance chômage, la réforme de la fonction publique, et la réforme des retraites.

Quant aux résultats des réformes déjà engagées, comme celle de la SNCF, Emmanuel Macron appelle les Français à prendre leur mal en patience. "L’impatience que je partage ne saurait justifier aucun renoncement", a déclaré le président.

Politique - L’allocution d’Emmanuel Macron a aussitôt été critiquée par l’opposition. Marine Le Pen parle d'un "imposteur", l'Insoumis Alexis Corbière estime que "ce n'était pas des vœux, mais un aveu sur une indécrottable arrogance sociale".



Énergie - Les prix de l'électricité, du gaz, ou de l'essence, qui avaient été l'un des déclencheurs de la colère des “gilets jaunes”, ne devraient pas flamber en ce début d'année 2019.



Nouvel An - Des décomptes dans la rue, en famille ou entre amis... Dans toute la France, on a fêté cette nuit les 12 coups de minuit. Et cette soirée pas comme les autres, c'est aussi une histoire de transmission entre générations.