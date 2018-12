publié le 01/01/2019 à 03:19

L'opposition et les "gilets jaunes" n'ont pas été convaincus par les vœux prononcés par Emmanuel Macron, lundi 31 décembre. "On ne sait pas pourquoi mais tout ce qu'il dit tombe à plat. Et quand on comprend, on préférerait ne pas avoir entendu. Quel lunaire donneur de leçons", a lancé Jean-Luc Mélenchon sur Twitter.



Le ton n'était pas plus tendre pour Marine Le Pen. "Ce président est un imposteur", a-t-elle estimé. De son côté, le député LR Éric Ciotti expliquait que "Les vœux du président Macron sont une formidable critique de son propre bilan ! Après avoir promis tout et son contraire, il enfonce des portes ouvertes et s'attaque aux Français".

Les "gilets jaunes", mobilisés depuis le 17 novembre dernier, ont également réagi au discours du chef de l'État. "Il a rallumé le feu, il a décrété qu'il ferait rien pour nous aider. S'il veut rien faire, on restera là comme on l'a décidé", a indiqué à l'AFP Marc, 40 ans.

Les vœux du chef de l'État ont toutefois été salués par certains politiques, à l'image d'Alain Juppé. "Excellente intervention du Président de la République. Dans la forme comme sur le fond. Le cap est donné . Bonne année à la France", a tweeté le maire de Bordeaux. De son côté, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a salué une "intervention lucide et courageuse d'Emmanuel Macron".