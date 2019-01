publié le 01/01/2019 à 07:45

Les voeux d'Emmanuel Macron étaient très attendus, après une fin d'année très tendue et un contexte social loin d'être apaisé. Pour le journaliste politique de RTL Olivier Bost, l'objectif du chef de l'État était de retrouver de l'oxygène, "et il l'a fait avec talent", souligne-t-il, en évoquant d'abord la forme.



"Il était moins crispé, moins tendu, car moins acculé que lors de sa dernière allocution télévisée du 10 décembre dernier. Le message était clair et les phrases courtes", estime-t-il.

Sur le fond, "Emmanuel Macron a retourné tous les ennuis rencontrés à son avantage, stratégie classique mais efficace : il a notamment évoqué une colère qui vient de loin et non pas dirigée contre lui", poursuit Olivier Bost.

Il a également posé toute une série de rendez-vous pour la suite : la lettre qu'il adressera aux Français afin de préciser les contours du grand "débat national", le projet européen et l'évolution des institutions. "Ces trois rendez-vous répondent tous à la crise de ces dernières semaines", juge Olivier Bost.

Concernant le courrier adressé à ses citoyens, c'est "un moyen de s'impliquer dans cette grande consultation, pour que ce soit une réussite", affirme le journaliste politique. "Seuls deux présidents avaient usé de ce procédé, les deux en fin de mandat : François Mitterrand en 1988 et Nicolas Sarkozy en 2012. Les deux voulaient renouer avec les Français, c'est ce que veut faire Macron".