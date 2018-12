publié le 19/12/2018 à 16:19

Votre plein vous coûte-t-il aujourd'hui moins cher que ces dernières semaines ? Mercredi matin, dans cette station service lyonnaise la plupart des automobilistes l'ont un peu remarqué. "Ça a un peu baissé, mais c'est pas la baisse qu'on attendait non plus", regrette une jeune femme.



Et pour cause, la baisse est à peine visible : trois centimes de moins pour le sans plomb 95, et moins six centimes pour le diesel en une semaine. Un prix du litre en très léger recul qui étonne certains conducteurs bien informés. "J'ai vu que le baril était à 45 dollars et qu'il avait au moins baissé de 20 ou 30% depuis le mois d'octobre. Je ne sais pas si cela se répercute vraiment à la pompe', ironise cet automobiliste.

En effet, actuellement, le baril de pétrole est au plus bas depuis un an : moins de 50 dollars aux États-Unis (44 euros), moins de 60 dollars en Europe. C'est environ 30% de moins qu'il y a deux mois.

Les prix devraient encore baisser

En octobre le litre de sans-plomb 95 coûtait 1,57 euro et le litre de gazole 1,53 euro. Désormais essence et diesel retrouvent les valeurs de début 2018 à environ 1,43 euro le litre. Depuis le début de la crise des "gilets jaunes" le prix du carburant est donc bien en baisse.



"Ça va représenter au maximum une baisse d'une bonne quinzaine de centimes à la pompe (...) Il devrait normalement continuer à baisser", explique l'économiste Philippe Chalmin, spécialiste des matières premières. Une bonne nouvelle pour les automobilistes à laquelle vient s'ajouter le gel des taxes sur le carburant jusqu'en 2022.