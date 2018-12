et Félix Roudaut

Après la pétition en ligne sur le climat et celle sur la hausse des taxes sur les carburants, c'est au tour d'une pétition sur les retraites de faire un tabac sur internet. Mise en ligne par une retraitée nancéienne sur le site mesopinions.com, elle a réuni plus de 100.000 signatures en quelques jours. Son objectif ? Le retour de l'indexation des retraites sur l'inflation.



L'idée de la pétition a germé dans la tête de son instigatrice, Francine Vergon, après l'allocution d'Emmanuel Macron, le 10 décembre, au plus fort de la crise des "gilets jaunes". "En ce qui concerne les petites retraites de moins de 1.000 euros, rien n'est fait. Monsieur Macron n'en a pas parlé", fulmine-t-elle au micro de RTL, jeudi 27 décembre.

Francine Vergon, qui "se débrouille" avec une retraite de 954 euros par mois, plaint les retraités qui touchent 500 ou 600 euros après une vie de labeur. "Il faudrait leur donner quelque chose pour qu'ils puissent terminer leurs jours dans la dignité", encourage-t-elle.

D'autres pétitions sur les retraites circulent sur le site, mais celle de Francine est la seule à dépasser allègrement les 100.000 signatures. "Je suis très étonnée, parce que je ne pensais pas du tout obtenir autant de signatures", se réjouit-elle. Son initiative est très commentée, notamment par des retraités qui notent qu'il n'y pas eu de véritable revalorisation de leurs pensions depuis 2013.