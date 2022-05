Législatives 2022 : c'est reparti pour une campagne de promesses sur le pouvoir d'achat

Nous voilà repartis, comme si tout restait à faire. La hausse des prix, c’est le quotidien de tout le monde. Un défi permanent pour le gouvernement et dans une période électorale, c’est un enjeu. Un enjeu qui n’a échappé ni à Jean-Luc Mélenchon, ni à Marine Le Pen, et ni à Emmanuel Macron.

Ses deux principaux rivaux de la présidentielle et ses deux concurrents pour les législatives qui se profilent ne s’y trompent pas. Ils parlent dans toutes leurs interventions des fins de mois difficiles et s’inquiètent d’un retournement du contexte économique. À la fin, disons-le de manière triviale, c’est quelques dizaines d’élus en plus ou en moins qui sont en jeu.



Emmanuel Macron a pourtant déjà bien balisé les questions de pouvoir d’achat pendant l’élection présidentielle depuis l’automne dernier. Emmanuel Macron tente d’atténuer l’inflation mais à l’approche de l’été, cela reste la préoccupation numéro 1.

Le gouvernement arrose l’inflation, comme on arrose le sable Olivier Bost

Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a rappelé hier la longue liste de tout ce qu’a fait le gouvernement, en la matière. Baisse des impôts, baisse des charges sur les salaires, revalorisation du minimum vieillesse et de l’allocation handicapé, lunettes et prothèse auditive à 0 euro, augmentation des salaires des soignants, des policiers, des enseignants, augmentation du SMIC et de la prime d’activité, la prime Macron… Le gouvernement arrose l’inflation, comme on arrose le sable.

Les milliards, parfois les dizaines de milliards, sont absorbés dans les semaines qui suivent. Aussitôt acquis, aussitôt oublié, c’est le drame du pouvoir d’achat. C’est pour ça qu’Emmanuel Macron, dans les quelques semaines de campagne présidentielle qu’il a mené pour sa réélection, a rajouté encore des promesses.

Celles-ci arriveront à l’Assemblée au lendemain des élections législatives avec la nouvelle majorité. Le texte est déjà préparé, explique Matignon. En gros, le gel des hausses du gaz et de l’électricité sont maintenus jusqu’à la fin de l’année. Il y aura de nouveaux chèques carburants pour les gros rouleurs. Vous ne paierez plus la redevance, les fonctionnaires les prestations sociales, les retraites seront augmentées. Il y aura aussi un chèque alimentaire.

Le pouvoir d’achat est le terrain parfait pour toutes les démagogies Olivier Bost

Tout cela représente tellement d’argent qu’il faudra modifier le budget prévu pour cette année. Mais c’est difficilement attaquable par les oppositions, à part dire que ce n’est jamais assez. Et c'est sûr que dans notre paysage politique il n’y a plus personne ou presque plus personne pour parler de sérieux budgétaire.

Il faut quand même porter une oreille à ce qu’a dit le ministre de l’Économie Bruno Le Maire la semaine dernière. La France, a-t-il dit, "se trouve face à des difficultés économiques considérables". Tiens… tiens… "Le plus dur est devant nous ", a-t-il prévenu avec l’inflation, avec la guerre qui dure, avec une Chine qui se referme. Et maintenant la remontée des taux qui se profile. Et les prix de l’alimentation qui augmentent.

Le contexte économique est en train de tourner, et ça peut changer l’ambiance de la campagne électorale car le pouvoir d’achat est le terrain parfait pour toutes les démagogies… Accrochez-vous, jusqu’au 19 juin, ça va raser gratis !

