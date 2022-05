Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure, en avril 2020 à l'Assemblée nationale

Le "oui" l'a emporté. Dans la soirée du jeudi 5 mai, le parti socialiste a validé son alliance avec la France insoumise. Celui-ci participera donc bien à l'Union de la gauche aux côtés des insoumis, des écologistes et des communistes lors des élections législatives des 12 et 19 juin prochains.

Le conseil fédéral socialiste a approuvé l'accord avec 62% des voix, soit une très large majorité. Ce score a été obtenu après des débats de plus de quatre heures, parfois animés. "La gauche de gouvernement, c'est d'abord la gauche et c'est parce qu'elle est la gauche qu'elle peut gouverner", a finalement conclu Olivier Faure au bout de trente minutes de discours, applaudi et visiblement confiant.

Le PS rejoint donc la nouvelle Union populaire. Soixante-dix circonscriptions lui ont été réservées, une vingtaine d'entre elles peuvent être gagnées aux côtés des autres forces de gauche. "C'est historique, tout simplement parce que c'est la première fois que la gauche se retrouve unie pour une élection depuis très longtemps".

Cependant, la fronde s'est fait entendre à la sortie du Conseil national et certains socialistes pourraient se porter candidats dès ce vendredi. "Je ne condamnerai pas les dissidents. Nous sommes en train d'effacer le parti socialiste", explique Hélène Geoffroy, qui a voté contre l'alliance, tout comme François Kalfon. Selon ce dernier, "nous avons donné les clés du camion, de notre avenir, à Jean-Luc Mélenchon, ce qui n'est pas une bonne nouvelle".

De son côté, la direction du parti prévient : si certains entrent en dissidence, ils seront mécaniquement renvoyés du PS.

