Législatives 2022 : en quoi consiste "Ensemble", la confédération LaREM-Horizons-MoDem ?

"Ensemble", c'est le nom d'une confédération et pas d'un parti unique parce qu'Édouard Philippe et François Bayrou ne voulaient pas en entendre parler. LaREM, le Modem et Horizons ont décidé de faire une alliance, sans fusionner. "Nous sommes ensemble parce que nous ne sommes pas identiques, si nous étions identiques, nous ne nous appellerions pas Ensemble, nous serions 'un seul' donc nous sommes différents", a expliqué Edouard Philippe.

Les négociations ont été très tendues, notamment avec Édouard Philippe. Ce que dément néanmoins François Bayrou. "Vous me croirez si vous voulez, ce sont les négociations qui se sont passées dans le meilleur climat que j'ai jamais rencontré", a tenté de rassurer le chef du MoDem. Il n'y aura aucune dissidence prévient François Bayrou, il n'y aura qu'une candidature par circonscription.

Par ailleurs, le mouvement "La République en Marche" se transforme en un parti politique nommé "Renaissance", c'était le nom de la liste macroniste aux élections européennes de 2019. Stanislas Guerini prévient que "ça fera un parti populaire, ouvert à tous". Renaissance est censé redonner un peu de souffle à la majorité pour les 5 ans à venir.