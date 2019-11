et AFP

publié le 15/11/2019 à 00:21

Coup dur pour l’exécutif. Ce jeudi 14 novembre, le Sénat a rejeté le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2020, pour protester contre "un mépris" d'Emmanuel Macron, après ses annonces sur l'hôpital.

Le Sénat a brutalement écourté l'examen du texte, en votant le rejet de la partie recettes, puis de l'ensemble du texte, par 281 voix contre, zéro pour et 60 absentions. Ce rejet fait suite aux déclarations du chef de l'État qui avait provoqué une suspension de séance, par les sénateurs de droite comme de gauche. En effet, les parlementaires estimaient que le texte était "obsolète", "caduc" voire "insincère".

"On travaille pour rien, c'est un théâtre d'ombres, c'est le mépris total une fois de plus d'Emmanuel Macron pour le Parlement", avait déclaré le chef de fil du groupe LR, Bruno Retailleau. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale sera examiné en nouvelle lecture au Sénat le week-end du 30 novembre et 1er décembre, après être repassé à l'Assemblée.