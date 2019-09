publié le 13/09/2019 à 12:10

Un drapeau nazi et un buste d'Aldolf Hitler. La découverte de l'existence de ces deux reliques dans les caves du Sénat avait ému au début du mois de septembre. Pour clore la polémique, la chambre Haute a informé qu'elle allait les proposer à deux musées parisiens.

"Le buste d'Hitler et le drapeau nazi seront proposés en dépôt au Musée de l'Armée ou au Musée de la Libération", a annoncé le Sénat sur Twitter jeudi 12 septembre. Le premier, situé aux Invalides, est dédié à l'histoire militaire de la France. Le second, localisé dans le XIVème arrondissement de la capitale, abrite notamment le poste de commandement du colonel Rol-Tanguy pendant la Libération de Paris.

Le 3 septembre dernier, Le Monde avait révélé dans un article que ce drapeau nazi et le buste d'Hitler reposaient dans les sous-sols du Palais du Luxembourg. La raison : en 1937, un bunker y avait été aménagé. Celui-ci a ensuite été occupé entre 1940 et 1944.

Les sous-sols du Sénat pourraient abriter d'autres surprenants vestiges du passé. Dans un communiqué publié jeudi, le président du Sénat, Gérard Larcher, et trois questeurs ont reconnu "la nécessité de conduire, dans un esprit de transparence et dans des conditions scientifiques incontestables, les travaux de recensement et d’exploitation des archives de la période d’occupation du Palais du Luxembourg par les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale".