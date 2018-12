Le pape François dénonce "la voracité consumériste" des hommes

publié le 25/12/2018 à 00:05

Le pape François, guide des 1,3 milliard de catholiques dans le monde, a vivement critiqué dans son homélie de la nuit de Noël la "voracité consumériste" des hommes.



Dans la basilique Saint-Pierre de Rome, devant des dizaines de milliers de fidèles, le souverain pontife s'est attaqué à la surconsommation et a déploré l'inégal partage des richesses entre les hommes.

"Une insatiable voracité traverse l'histoire humaine, jusqu'aux paradoxes d'aujourd'hui; ainsi quelques-uns se livrent à des banquets tandis que beaucoup d'autres n'ont pas de pain pour vivre", a regretté le Pape ce lundi 24 décembre.

L'ancien archevêque de Buenos Aires (Argentine), qui vient de fêter ses 82 ans, a invité l'être humain à faire preuve d'altruisme. "On doit dépasser le sommet de l'égoïsme, il ne faut pas glisser dans les ravins de la mondanité et du consumérisme" a-t-il martelé.



Le pape François adressera son traditionnel message de Noël "Urbi et orbi" ("à la ville et au monde") mardi 25 décembre, devant les fidèles massés sur la place Saint-Pierre, à Rome.