Laurent Wauquiez, chef de file du parti LR, reconnaît avoir commis des erreurs

De son propre aveu, les Républicains n'ont "pas toujours su convaincre" en 2018. Dans un message et une vidéo adressés à ses adhérents, Laurent Wauquiez, président du parti LR, a reconnu avoir "parfois donné prise aux caricatures médiatiques".



"Nous avons certainement commis des erreurs et j'en suis conscient (...). J'entends les critiques et l'année à venir nous permettra d'y répondre", a assuré le président de la région Auvergne-Rhône Alpes, tout en souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année aux adhérents du parti LR..

L'homme politique de 43 ans n'a pas manqué de rappeler le piètre état du parti lors de sa prise de fonction en décembre 2017, quelques mois après l'échec de François Fillon au premier tour de l'élection présidentielle.

Wauquiez devra aussi convaincre dans ses propres rangs

"Je ne suis ni sourd ni aveugle. En prenant la tête des Républicains, je savais bien que la mission serait difficile après l'un de nos pires échecs. Et rares étaient ceux prêts alors à s'y consacrer. Nous avons ensemble commencé à rebâtir et les idées que nous avons défendues étaient les bonnes. Nous avons été les premiers à sentir la colère monter et à le dire", a-t-il constaté.



Et, malgré des sondages décevants à l'approche des élections européennes de mai 2019 (entre 8 et 11% d'intentions de vote pour le parti LR selon les dernières estimations), Laurent Wauquiez s'est montré optimiste. "Je suis convaincu que les Français vont chercher un autre chemin entre un président qui les a déçus et des extrêmes dont ils savent qu'ils peuvent mener au chaos".



En 2019, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur devra déjà chercher à convaincre dans ses propres rangs. Plusieurs voix, dont celle de l'ancien député de Paris Bernard Debré, réclament son départ de la présidence du parti.