publié le 25/12/2018 à 08:02

Tout n'est pas tout noir. À l'occasion de ce Noël 2018, Julien Lauprêtre, président du Secours populaire depuis 1958, fait un bilan de l'année sous le spectre de la solidarité. En dépit d'une crise sociale et politique inédite, la crise des "gilets jaunes", il constate "un élan de solidarité extraordinaire" au micro de RTL dont il est l'invité ce mardi 25 décembre.



"À côté de toutes les mauvaises choses de la situation - les attentats, ces conflits sociaux qui n'en finissent pas, la montée de la pauvreté et de la misère - il y a, parallèlement à cela, une montée extraordinaire de la solidarité. Il y a vraiment un élan de solidarité extraordinaire", se réjouit Julien Lauprêtre.

"Le Secours populaire ne peut pas prendre position" dans le mouvement des "gilets jaunes", dans le souci de ne pas prendre part aux affaires politiques ou trop éloignées des questions de solidarité, mais le mouvement ne laisse pas le président de l'association indifférent.

"Moi ce qui m'a le plus touché (dans le mouvement des "gilets jaunes", ndlr), c'est de voir et d'entendre avec émotion des personnes qui étaient sur les routes, sur les carrefours, et qui disaient 's'il n'y avait pas le Secours populaire, on ne vivrait pas'. (...) Cela m'a beaucoup touché et m'a confirmé l'étendue du problème de la misère, de la pauvreté et aussi combien le Secours populaire, avec le dévouement de ses bénévoles, arrive à rendre les gens moins malheureux."