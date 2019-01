publié le 02/01/2019 à 09:27

Pour cette année 2019, les Français retombent dans le pessimisme. C'est ce qui ressort de notre baromètre annuel Harris Interactive pour RTL et M6. Ce baromètre est réalisé tous les ans, à la même période, depuis 10 ans. Il permet donc de voir l'évolution de l'opinion dans le temps. Et dans cette cuvée 2018/2019, c'est donc le pessimisme qui l'emporte.



Ce n'est pas totalement une surprise après la fin de l'année que nous avons vécu. En fait, nous sommes au niveau le plus bas, celui des années 2015/2016. C'est-à-dire l'état dans lequel nous étions collectivement après les terribles attentats de Charlie, de l'Hypercacher, des terrasses, du Bataclan et du stade de France.

L'an dernier, à la même époque, presque 6 Français sur 10 étaient optimistes pour leur avenir et l'avenir de leur proches. Ce chiffre a chuté de 12 points en un an. Ils sont aujourd'hui moins d'un sur deux.

Le moral des Français en chute libre

Ce que l'on constate aussi dans ce sondage, c'est qu'après chaque élection présidentielle, dans l'année qui suit, il y a un regain d'optimisme. Et l'année immédiatement après, il y a une chute. L'espoir d'une vie meilleure avec un nouveau président est éphémère. C'est en fait l'histoire des trois derniers quinquennats, une histoire sans fin, où l'on regarde les présidents chuter.



Le moral des Français suit la même pente et là aussi, c'est de plus en plus rapide. Dans l'année qui avait suivi l'élection de François Hollande, l'optimisme des Français avaient chuté de 5 points. Là, pour Emmanuel Macron, il a chuté de 8 points.



Mais alors dans ce marasme, qu'attendent les Français de l'année 2019 ? Les résultats de notre sondage sont très fortement marqués par ces dernières semaines. La priorité des priorités, c'est le pouvoir d'achat. 73% des personnes interrogées estiment que c'est le premier défi du gouvernement. Devant la lutte contre le terrorisme, le chômage ou l'insécurité.

Les Français sont de moins en moins préoccupés par la question du déficit de la France Olivier Bost Partager la citation





Comme d'habitude dans ce genre de résultat, on ne sait pas ce qui relève de l'oeuf ou de la poule. Est-ce que c'est le gouvernement qui a créé des attentes, ou est-ce le mouvement des "gilets jaunes" qui a révélés cette énorme attente des Français. Le résultat est le même : c'est sur le pouvoir d'achat que le gouvernement sera jugé...



Parmi les soucis exprimés par les Français, certains progressent aussi beaucoup dans ce baromètre : les inégalités sociales, c'est un vrai sujet pour 6 Français sur 10... Et une fiscalité plus juste, réclamée par 45% des Français, en progression de 13 points sur un an.



On voit dans ces chiffres à la fois que les "gilets jaunes" ne venaient pas de nul part... et on voit bien les défis qui attendent Emmanuel Macron. D'autant que les Français sont de moins en moins préoccupés par la question du déficit de la France. Ils préfèrent aujourd'hui très majoritairement des coups de pouce sur le pouvoir d'achat, même si ça aggrave la dette du pays.

Les délicates réformes de l'assurance chômage et des retraites

Les Français ont-ils d'autres grandes attentes pour cette année 2019 ? La transition écologique. Le chiffre est compliqué : 4 Français sur 10 estiment que c'est une priorité. Quand on voit que 2 millions de personnes ont signé une pétition pour que l'État en fasse plus pour le climat, on peut se dire que c'est peu 40%. Mais il faut regarder sur la durée l'évolution de l'opinion.



En fait, il n'y a jamais eu depuis dix ans autant de monde préoccupé par l'environnement et l'avenir de la planète ! C'est un chiffre en constante progression : plus de 8 points en un an. C'est beaucoup. Mais est-ce que sur ces sujets, les Français attendent vraiment quelque chose du gouvernement ?



Non. Il y a clairement une défiance, qui ne se voit pas seulement dans la cote de satisfaction du Président. 32% seulement des Français font confiance au gouvernement pour la réforme de l'assurance chômage. 29% pour la réforme des retraites. Sachant que ces deux réformes concernent potentiellement tout le monde.



Ces sujets là sont très concernant comme on dit. Quand on est aux commandes, au pouvoir, on peut rêver de meilleurs scores pour se lancer dans ce genre de chantier. 1 Français sur 3 seulement fait aussi confiance au gouvernement pour mener à bien la réforme des institutions. C'est embêtant parce que les attentes en la matière sont apparemment importantes...

80% sont favorables au RIC

La dernière idée claire portée par les "gilets jaunes", le RIC (référendum d'initiative citoyenne) a le soutien d'une très très grosse majorité des Français. 80% sont favorables à ce type de système pour proposer une loi. 72% d'entre eux pour abroger une loi. 63% pour mettre fin à un mandat d'élu.



Dans le détail, sans surprise, les plus fervents supporters du RIC sont à la France Insoumise et au Rassemblement national. Seuls les sympathisants de La République En Marche sont un peu moins convaincus par l'idée de pouvoir supprimer une loi ou révoquer un élu. On peut les comprendre. Le RIC est d’abord réclamé par tous ceux qui crient et répètent, depuis des semaines, "Macron démission".