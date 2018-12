Xavier Bertrand, Marion Maréchal... Les personnalités politiques à suivre en 2019

publié le 28/12/2018 à 08:47

On commence par Edouard Philippe. Il y a quelques semaines encore, le Premier ministre apparaissait comme un pôle de stabilité pour le président de la République. Travailleur, populaire et surtout loyal envers Emmanuel Macron.



À écouter leurs entourages, les deux hommes s’entendaient à merveille. Mais la crise des "gilets jaunes" a tout changé et la question du maintien d'Edouard Philippe se pose désormais. Des tensions sont apparues au grand jour entre l'Elysée et Matignon.

Des proches d'Emmanuel Macron reprochent au Premier ministre d'avoir imposé la limitation de vitesse à 80km/h sur les routes départementales, l'un des premiers motifs de mécontentement des "gilets jaunes". La question de son remplacement est évoquée. Xavier Bertrand est l'un des hommes politiques à suivre l'année prochaine.



Xavier Bertrand, en pole pour Matignon ?

Le Président de la région Hauts de France murmure à l’oreille du chef de l'Etat. Emmanuel Macron l’aurait consulté au cœur de la crise "des gilets jaunes", notamment pour la prime défiscalisée. Mais l'ancien ministre veut se consacrer à sa région, pour l'instant.



Depuis qu'il a quitté les Républicains, il cultive son indépendance, mais, peut-on refuser Matignon ? Pour Emmanuel Macron, la nomination de Bertrand aurait plusieurs avantages. L'homme politique est populaire, il est perçu comme ayant une fibre sociale prononcée et en même temps, il a l'avantage de ne pas être un épouvantail pour la droite. Il faudra donc garder un œil sur lui l'année prochaine.

Marion Maréchal en embuscade

Il faudra également suivre Marion Maréchal en 2019. Elle a beau être absente de la scène politique quotidienne, les Français ne l'oublient pas. La preuve: Marion maréchal est la première femme dans le haut de notre classement BVA des personnalités politiques, elle devance sa tante de deux points.





Une autre étude du mois d'octobre montrait même qu'elle était plus populaire chez les Républicains que Laurent Wauquiez. C'est plutôt gênant pour celui qui est sensé être leur leader. Marion maréchal pourrait en fait incarner la fusion des droites, en siphonnant la droite républicaine. La vague populiste qui traverse l'Europe pourrait accélérer le processus et donc être favorable à la vision de Marion contre celle de sa tante Marine.