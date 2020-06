publié le 25/06/2020 à 09:59

Après des semaines de concertation dans le cadre du Ségur de la santé, les syndicats savent enfin combien le gouvernement est prêt à débourser pour améliorer la rémunération des personnels hospitalier.

Le gouvernement a annoncé 6 milliards d'euros pour revaloriser les salaires des soignants : il y aura une partie pour le public et une autre pour le privé, mais à part ça, il n'y a pas plus d'informations. Zaynab Riet de la Fédération hospitalière de France attend des précisions : "C'est une somme importante, pour autant on parle de milliards tous secteurs confondus."

"La Fédération hospitalière de France a estimé à environ 5,5 milliards pour le secteur public exclusivement. Il reste pour nous une question de périmètre de cette enveloppe et il reste aussi à examiner la répartition de cette enveloppe", explique Zaynab Riet au micro de RTL. Ce plan pour la santé doit être bouclé d'ici mi-juillet.