La présidentielle 2022 : les vacances avec des "planqués" et des "agités"

Emmanuel Macron et Xavier Bertrand le 28 juin 2021 à Douai.

Tout le monde a le droit à des vacances. Et, c’est très bien ainsi. Le mythe des dirigeants qui n’arrêtent jamais, ça nous fatigue tous. Cette année, il y aura un mois de pause entre le dernier conseil des ministres et celui de la rentrée. Se reposer, penser à autre chose, dormir, ce n'est pas mal quand vous devez prendre des décisions importantes. Ça peut éviter de faire des bêtises.

Mais cet été sera aussi celui des planqués et des agités. De tous ceux qui ont en tête, et ils sont nombreux, l’élection présidentielle. Il y a ceux qui l’assument, qui sont déclarés, et les autres.

Parmi les "planqués", Éric Zemmour par exemple. Comme le raconte Paris Match cette semaine, il a pris la décision d’y aller. Il a trouvé le nom de son parti, collecte de l’argent, fait travailler une équipe. Mais, il ne dira rien avant la sortie de son prochain livre. Les affaires avant tout. Éric Zemmour, c’est le trouble-fête entre l’extrême droite et la droite.

Le Canard Enchaîné nous a appris cette semaine que la tribune des 200 personnalités qui appellent Anne Hidalgo a être candidate a été directement pilotée depuis la Mairie de Paris.

Nous avons déjà vu plus spontané. Le Monde raconte un déjeuner où la maire de Paris a signifié fort peu aimablement au patron du PS qu’il devrait la suivre, sans faille. Pas question de faire la danse du ventre aux écolos.

Quid du président de la République sortant, Emmanuel Macron ?

Des candidats écolos qui n’auront qu’une obsession cet été : bourrer la liste des votants à la primaire. Il y a une bizarrerie. Nous connaissons les candidats, mais il est encore possible jusqu’à septembre de s’inscrire pour choisir entre Yannick Jadot, Éric Piolle, Sandrine Rousseau et Delphine Batho.

Chez les Républicains, l'été pourrait être agité. Là, il s’agit de faire trébucher Xavier Bertrand. Valérie Pécresse a montré un peu plus d’envie que d’habitude dans une interview dans La Provence cette semaine. "L’heure des femmes est venue", dit-elle. La présidente de la région Île-de-France fera un tour de France cet été, comme un certain président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand.

L’un et l’autre ne seront plus encombrés par l’ombre de François Baroin. Le maire de Troyes a enfin dit à presque tout le monde, mais pas encore dans un micro, qu’il ne serait pas candidat à la présidentielle. Lui pourra rester planqué tranquillement.

De son côté, Emmanuel Macron va charger son agenda la semaine prochaine avec deux priorités résumées par un conseiller : "Tirer la croissance et casser l’épidémie". Tout un programme qui devrait aussi animer les mois qui viennent. On en reparlera à la rentrée.