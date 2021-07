Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron face au casse-tête des dates du scrutin

On ne sait donc toujours pas avec exactitude quand auront lieu les prochaines élections présidentielles, et c'est à cause d'Emmanuel Macron. Il ne veut rien laisser au hasard pour être réélu. Et le calendrier de l'élection est tout sauf un détail pour le président. Les 10 et 24 avril, c'est beaucoup trop tôt, confie un ministre.

Plusieurs proches racontent que le chef de l'État penche pour un autre scénario qui lui permettrait de se déclarer candidat le plus tard possible, avec un premier tour le 24 avril et un second tour le 8 mai. Tant pis si c'est un jour férié.

Sauf que pour valider ces dates, Emmanuel Macron se retrouve face à un mur, le mur de la Constitution, à un jour près. Les délais prévus par la loi entre le 1er tour et la passation de pouvoir ne seraient pas respectés et il faudrait en quelque sorte obtenir une dérogation du Conseil constitutionnel, selon un proche du président.

Mais le temps presse et il ne reste plus que trois Conseils des ministres pour enfin trancher le sujet avant l'été.