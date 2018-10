publié le 04/10/2018 à 19:09

La Constitution de la Ve République a 60 ans aujourd'hui. À cette occasion, Emmanuel Macron est allé se recueillir sur la tombe du Général de Gaulle, à Colombey-les-Deux-Églises, avant de prononcer un discours solennel au Conseil constitutionnel, où il a annoncé que la réforme de la Constitution reviendra devant l'Assemblée début janvier.



Je ne peux pas vous jurer que c'est la meilleure Constitution possible, mais je crois sincèrement que c'est la moins mauvaise. Car en réalité dans notre histoire, en deux siècles, on a testé à peu près toutes les formules possibles et aucune n'a vraiment fonctionné.

Aussi, c'est la moins mauvaise car c'est la première Constitution qui est délibérément thérapeutique et ça, c'est ce que le général de Gaulle a voulu. C'est à dire que c'est une Constitution qui a été bâtie, très précisément, pour combattre les défauts classiques de la vie politique en France.

Au fond, elle est à la fois forte et souple. Elle est forte car l'exécutif a largement les moyens de gouverner, plus que dans les autres pays. Et elle est souple parce qu'elle s'est adaptée à toutes les conditions : à l'alternance, à la cohabitation, à la majorité relative et au quinquennat. Elle a fait ses preuves.