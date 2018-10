VIDÉO - Macron face à des retraités : "On ne se rend pas compte de la chance qu'on a"

publié le 04/10/2018 à 15:06

C'est une petite phrase qui pourrait engendrer la colère de millions de retraités français. En visite dans le village du général de Gaulle, à Colombey-les-Deux-Églises (Haute-Marne), Emmanuel Macron a été confronté à des retraités plutôt mécontents du sort qui leur est réservé depuis son arrivée au pouvoir.



Le chef de l'État a répondu en citant une conversation tenue quelques minutes plus tôt avec le petit-fils de Charles de Gaulle : "Il m'a dit, on pouvait parler très librement mais la seule chose qu'on n'avait pas le droit de faire, c'est se plaindre. C'est une bonne pratique qu'avait le Général !", a affirmé le président de la République avant d'ajouter : "Le pays se tiendrait autrement si on était comme ça".

"On ne se rend pas compte de la chance immense qu'on a", a-t-il poursuivi, "on vit de plus en plus vieux dans notre pays, et en bonne santé", a assuré Emmanuel Macron devant des citoyens peu convaincus.

Une retraitée l'a ensuite interpellé en affirmant que sa pension de retraite avait baissé. "Elle ne diminue pas c'est pas vrai", lui a rétorqué le chef de l'État. "Les retraites de paysans n'ont pas diminué, elles ont toujours été faibles", a-t-il conclu.

