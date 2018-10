publié le 02/10/2018 à 19:55

Gérard Collomb défie Emmanuel Macron. Le ministre de l'Intérieur maintient sa démission malgré le refus de l'Élysée et devrait quitter son poste place Beauvau dans peu de temps. C'est une crise gouvernementale flagrante, carabinée et atypique. Habituellement, c'est le Président qui met fin aux fonctions d'un ministre. Là, c'est le ministre qui met fin à ses fonctions, malgré le Président qui voudrait le garder.



De plus, c'est un ministre d'État, le numéro 2 du gouvernement, et c'est le deuxième ministre d'État après Nicolas Hulot. Autrement dit, le numéro 2 et le numéro 3 du gouvernement sont partis. C'est une situation plus qu'insolite.

On voit très bien pourquoi Gérard Collomb a pris sa décision. D'une part parce que son objectif personnel c'est un nouvel et ultime mandat à la tête de Lyon (...) C'est aussi le fait que ses relations avec Emmanuel Macron sont beaucoup plus tendues et beaucoup moins agréables qu'elles ne l'ont été dans le passé.

Immédiatement l'opposition s'embrase, c'est logique, les calomnies se développent, c'est normal, et tout cela rappelle une crise du genre de celle où Martine Aubry avait quitté le gouvernement Jospin pour la mairie de Lille. À partir de là, tout s'était déréglé.