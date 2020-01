"La confusion des élites est une spécificité française", dénonce Vincent Jauvert

publié le 14/01/2020 à 22:04

Les voraces, "ce sont les hommes politiques et les hauts fonctionnaires qui passent plus de temps à gagner de l'argent et accroître leurs revenus qu'à défendre les intérêts des Français." Dans un livre à paraître ce jeudi 16 janvier aux éditions Robert Laffont, le grand reporter Vincent Jauvert dénonce les "dérives" du monde politique.

Selon le journaliste, cette situation "a pris un élan particulier depuis l'élection d'Emmanuel Macron" car "c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que nous avons au sommet de l'État des hommes qui ont fait des allers-retours entre les secteurs public et privé."

Il explique que ce "pantouflage et ce rétro pantouflage (...) incitent à confondre l'intérêt public avec l'intérêt privé" estimant que ces politiques sont "imités désormais par des hauts fonctionnaires et des politiques de droite comme de gauche".

Le risque du populisme

D'après lui cette "confusion" réside dans le fait que "les entreprises sont très formatées par l'État et "ont besoin de gens" qui peuvent leur révéler "les secrets et les faiblesses de l'État". "Si c'était des entrepreneurs, cela ne poserait aucun problème. Mais ce sont des intermédiaires entre l'État et les entreprises privées. Et c'est cela qui pose problème."

Écartant tout procès d'intention à l'encontre des personnalités citées dans son livre, écrit pour "inciter à plus de démocratie", il s'interroge : "Vous trouvez normal qu'un haut fonctionnaire à Bercy, spécialiste du fisc, devienne du jour au lendemain avocat fiscaliste ? Il connaît les faiblesses de la loi, c'est lui-même qui les a écrites."

Selon Vincent Jauvert, l'arsenal législatif actuel n'est pas suffisant "en particulier concernant le lobbying (...) trop de hauts fonctionnaires et d'hommes politiques passent directement du service public au lobbying" ce qui pose là encore "un problème de confusion entre intérêt public et privé".

"La confusion des élites économiques, politiques et administratives à ce point, c'est une spécificité française" détaille encore le grand reporter qui prévient : "il faut que cela cesse si l'on ne veut pas que les Français sombrent dans le populisme".