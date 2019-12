publié le 17/12/2019 à 10:25

C'est une journée décisive dans une semaine qui l'est tout autant. Lundi 16 décembre, le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, a démissionné après que des journalistes ont révélé de nouveaux oublis dans ses déclarations. Il a rédigé une lettre manuscrite qu'il a remise au président de la République dans la matinée.

Selon Olivier Véran, député de la majorité élu dans l'Isère, qui se dit "ni soulagé, ni attristé", ce départ "est normal". "Je pense qu'il y a des règles de transparence qui s'appliquent à tous maintenant. L'exigence des Français en matière de transparence progresse" détaille-t-il, expliquant "faire partie d'une majorité qui a voté plusieurs textes qui vont renforcer cette transparence, notamment l'augmentation des pouvoirs conférés à la haute autorité de la transparence dans la vie publique."

S'agissant de la situation personnelle de Jean-Paul Delevoye, "quelqu'un qui a fait le job sur la question des retraites", il considère qu'il n'est pas possible "d'ignorer les règles en matière de transparence (...) Quand on se présente pour agir au service de l'intérêt général, on ne peut plus se permettre aujourd'hui de prendre certaines choses à la légère."

"Un manque de rigueur"

Assurant être un "justiciable et non un justicier" il insiste : "la transparence est devenue une notion cardinale dans l'action publique aujourd'hui". Au sujet des révélations du journal Le Monde, qui indique que le secrétaire général du gouvernement était au courant depuis longtemps de la situation de Jean-Paul Delevoye il assure n'en savoir "absolument rien" mais défend le gouvernement : la situation "va continuer de progresser".

Pour Jean-Christophe Picard, président de l'association Anticor, cette démission était toutefois "inévitable". "On continue de découvrir de nouveaux oublis et heureusement qu'on arrête les frais". Selon lui, cela "montre une certaine nonchalance, un manque de rigueur et un manque d'application."

"Quand on est membre du gouvernement on est quand même censé se consacrer entièrement à sa fonction et défendre uniquement l'intérêt général" poursuit-il, considérant que les révélations montrent un "manque de motivation" de Jean-Paul Delevoye dans ses fonctions.