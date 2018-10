publié le 17/10/2018 à 07:36

La nomination d'Emmanuelle Wargon au poste de secrétaire d'État à l'Écologie passe mal auprès des écologistes. En cause : cette énarque de 47 ans était depuis trois ans directrice des affaires publiques chez Danone. Dans une vidéo filmée cet été, Emmanuelle Wargon défend l'huile de palme. "C'est le meilleur ingrédient pour les laits infantiles et donc on en a besoin et on est tout à fait capables d'expliquer pourquoi", disait-elle.



Pour l'écologiste Yannick Jadot, contacté par RTL ce mardi 16 octobre, "cela pose un vrai problème de défense de l'intérêt général". "Les lobbys ne sont plus simplement des groupes de pression, qui viennent dans les ministères faire pression sur les ministres, les lobbys sont maintenant officiellement les ministres", dénonce-t-il.



Sur Twitter, le secrétaire du parti Europe Écologie-Les Verts David Cormand avait réagit en affirmant : "Avec #Macron, l'écologie, c'est jamais sans les lobbys". D'autres personnalités politiques, à l'instar de Benoît Hamon, ont partagé la séquence pour dénoncer le paradoxe d'une défenseure de l'huile de palme secrétaire d'État à l'écologie.