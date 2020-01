publié le 12/01/2020 à 07:13

Invité de l'émission "On n'est pas couché", samedi 11 janvier, Pierre Rosanvallon, venu pour présenter son livre Le siècle du populisme s'est exprimé sur, selon lui, deux moteurs au populisme.

"Il y a deux ressorts, deux moteurs essentiels à la croissance du populisme. Premièrement, je dirai un sentiment de mal représentation, un sentiment de déficit démocratique de ne pas compter pour quelque chose, d'être un invisible, d'être méprisé. La question de la reconnaissance et de la dignité, elle est essentielle dans nos sociétés. La démocratie c'est le régime des hommes et des femmes dignes, qui sont reconnus comme tels et à égalité. La deuxième dimension c'est une société des égaux. Depuis une trentaine d'années, l'explosion des inégalités a mis à mal cette définition essentielle de la démocratie comme une société des égaux."

« La question de la reconnaissance et de la dignité est essentielle dans nos sociétés » Pierre Rosanvallon #ONPC pic.twitter.com/f9MH9E6m1U — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) January 11, 2020

Le sociologue s'est également exprimé sur, selon lui, deux formes d'anti-immigration :"Il y a deux façons de dire stop à l'immigration : il peut y avoir une façon d'extrême-droite, une façon un peu raciste de dire qu'ils restent et que nous, les Français de souche, on soit bien ensemble. Et puis il y a une façon anticapitaliste de dire qu'il faut être contre l'immigration parce que ça avantage le capital, parce que l'immigration c'est un outil du capitalisme". Un argument "qu'on entend assez peu" selon Valérie Trierweiler, présente sur le plateau de Laurent Ruquier en tant que témoin.