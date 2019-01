publié le 16/01/2019 à 14:38

C'est un chiffre qui en dit long. Selon un sondage Ifop pour le site Projet Arcadie, destiné à améliorer le contrôle de la vie parlementaire, 77% des Français estiment qu'on ne se donne pas "réellement et efficacement" les moyens de lutter contre la corruption des élus sous toutes ses formes. Ils sont seulement 18% à penser que les moyens de contrôle sont réels et efficace.



Et ce n'est pas l'ancienne collaboratrice parlementaire Tris Acatrinei, fondatrice du Projet Arcadie, qui va les faire changer d'avis. Interrogée par Le Parisien, elle révèle que seuls 10% des députés, soit 61 sur 577, ont correctement complété leur déclaration d'intérêts, pourtant exigée par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

"Les déclarations de patrimoine n'étant pas accessibles au grand public, les déclarations d'intérêts sont les seules informations visibles sur les parlementaires. Il serait bon de les prendre au sérieux", explique-t-elle à nos confrères, avant d'évoquer les conséquences de tels chiffres sur la population.

"J'entendais encore des 'gilets jaunes' dire que nos élus avaient trop de privilèges. J'ai d'abord pensé à l'argent mais je crois que c'est bien plus large. Les élus donnent l'impression de bénéficier d'une certaine souplesse à laquelle nous n'avons pas droit : si on oublie un document à rendre à l'administration, nous sommes sanctionnés ; pas eux lorsqu'ils ne complètent pas leur déclaration d'intérêts", souligne Tris Acatrinei.



La HATVP de son côté n'a pas de réel pouvoir, à part celui de demander aux élus distraits de remplir correctement leur déclaration. Elle n'a d'ailleurs jamais fait de signalement à la justice après examen d'une déclaration d'intérêts, rappelle Le Parisien.