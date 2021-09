L'ex-ministre socialiste Paul Quilès est mort à 79 ans

Paul Quilès est mort à l'âge de 79 ans, a annoncé sa fille à l'AFP ce vendredi 24 septembre. L'ancien député socialiste fut ministre de l'Intérieur et de la Défense dans les années 80 et 90. Il avait par ailleurs été directeur de campagne de François Mitterrand en 1981.

"Mon père s'est éteint ce (vendredi) matin à Paris. Il s'est battu jusqu'au bout comme il l'avait toujours fait dans sa vie pour les autres", a déclaré une de ses filles ce vendredi. Quelques jours auparavant, cette dernière avait précisé que son père, âgé de 79 ans, était malade et hospitalisé mais toujours vivant, après qu'une rumeur a été répandue dans les médias sur sa mort.

Le député socialiste de Paris avait notamment participé à la campagne victorieuse de François Mitterrand lors de la présidentielle 1981 et avait enchainé à de nombreux postes en tant que ministre de 1983 à 1992 : ministre du Logement, puis de la Défense, Télécommunications et Espace, des Transports et ministre de l'Intérieur. Paul Quilès a également été maire de Cordes-sur-Ciel dans le Tarn de 1995 à 2020, élu au premier tour lors de quatre mandats consécutifs. Le Tarn, où est né un certain Jean Jaurès.