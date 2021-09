René Malleville, supporter emblématique de l'OM, est mort

Un triste jour pour toute la cité phocéenne. Après Philousports le 19 juin dernier, l'Olympique de Marseille a perdu ce dimanche 19 septembre un autre de ses plus grands supporters. Atteint d'un cancer, René Malleville est décédé à l'âge de 73 ans.

La triste nouvelle a été annoncée par son ami, le journaliste Samuel Massilia, sur Twitter. "C’est avec beaucoup de tristesses que je vous annonce le décès de mon ami René Malleville. Ma peine est immense", a-t-il écrit. "Repose en paix mon ange gardien".

Le supporter emblématique de l'OM avait annoncé sa maladie au milieu de l'été à travers un tweet. "Bonsoir, je crois qu'il est temps de vous dire la vérité. Demain on me pose un appareil pour commencer les séances de chimio", partageait-il à ses milliers d'abonnés avant de les remercier pour leur soutien, "Je suis super bien entouré par ma famille, j'ai un moral d'enfer et les milliers de messages de votre part y sont pour beaucoup". Son club de cœur affronte Rennes cet après-midi au stade Vélodrome, sa deuxième maison.

Outre sa passion brûlante pour l'Olympique de Marseille qui l'animait, René Malleville était connu pour ses sorties médiatiques tonitruantes sans langue de bois, sur le foot mais aussi sur des sujets de société. Un franc-parler qui avait séduit Cyril Hanouna, l'animateur l'avait recruté dans Touche pas à mon poste en mars 2020 en tant que chroniqueur. Une émission qu'il décide de quitter en novembre dernier pour retrouver sa ville de toujours, Marseille.