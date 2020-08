"L'écologie crève des symboles", dénonce François de Rugy sur RTL

et Léa Stassinet

publié le 07/08/2020 à 08:24

"Je ne vois pas le rapport entre écologie est 5G". Ce vendredi 7 août, le député LaREM et ex-EELV François de Rugy s'est prononcé en faveur du déploiement de la 5G sur le territoire français, "avec en même temps des études précises sur les éventuels effets sur la santé". Car selon lui, "on ne peut pas agiter les peurs sans aucun élément précis".

Une réponse à certains maires et associations qui craignent des effets néfastes sur la santé des Français si cette technologie venait à se développer. "L'écologie crève des symboles, et l'écologie des symboles écrase l'écologie des réalités", fustige l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire.

Également interrogé sur la chasse à la glu, pratique défendue par les chasseurs et dénoncée par les écologistes, François de Rugy estime également qu'il s'agit d'une "question de symbole totalement éloignée des réalités". C'est d'ailleurs un dossier sur lequel la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili s'est prononcée, en faveur d'une interdiction, provoquant la colère des chasseurs, qui seront reçus ce vendredi à Matignon. "On ne va pas passer l'été sur la chasse à la glu", a balayé François de Rugy, pour qui "il faut regarder la question de la chasse par rapport à la biodiversité".