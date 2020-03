publié le 04/03/2020 à 19:26

Un "témoin de l'envers du décor". C'est ainsi que se décrit Séverine Servat de Rugy. L'épouse de François de Rugy publie un livre La Marche du Crabe qui sort le 5 mars, en librairie. La journaliste people décrit un monde où "il n'y a pas de répit", "pas de vie privée".



Le 16 juillet 2019, le ministre d'État à la Transition écologique François de Rugy a démissionné après des révélations de Mediapart concernant son train de vie supposément fastueux. Il s'estimait "blanchi" par les enquêtes du gouvernement et de l'Assemblée, mais s'engageait à rembourser trois dîners jugés d'un "niveau manifestement excessif" par l'enquête.

"Mediapart fonctionne sur la délation (...) Je pense qu'ils ont eu l'aubaine d'avoir quelqu'un à qui j'ai refusé des faveurs et qui n'avait aucune moralité", estime Séverine Servat de Rugy. Et d'ajouter : "Quand on est journaliste, on a une certaine liberté de parole, de penser et d'expression. Là d'un coup, vous avez épousé quelqu'un qui représente un certain nombre de responsabilités, vous devez surveiller vos propos. On devient des cibles, un petit peu moins entraînées et plus faciles à abattre".