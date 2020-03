Affaire de Rugy : Séverine Servat dénonce "une cabale" due aux "fake news"

publié le 08/03/2020 à 23:35

Séverine Servat a décidé de rétablir sa vérité. La compagne de l'ancien ministre de l'Écologie François de Rugy a choisi de contre-attaquer et de défendre son honneur. Plusieurs mois après la démission de son mari, elle a dénoncé "une cabale" dont elle estime avoir été victime à cause d'un "dossier composé de fake news", dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, relayé par BFMTV.



Journaliste à Gala, la compagne de l'ancien ministre a souhaité "dire sa vérité" sur les accusations de Mediapart sur leur train de vie alors que François de Rugy présidait l'Assemblée nationale. Séverine Servat assure au JDD que son mari a "remboursé quelques dépenses qui pouvaient sembler plus personnelles que professionnelles" et "qu'aucune poursuite n'a été engagée".

Elle pointe du doigt une amie dont elle est certaine qu'elle a communiqué les photos polémiques la montrant devant plusieurs homards lors d'un dîner à l'hôtel de Lassay, au ministère de l'Écologie. Le couple attend à ce jour le procès en diffamation intenté par François de Rugy à Mediapart. "Le temps est long et le coût, élevé. Pendant ce temps-là, on oublie les détails mais il reste des titres. Des titres qui font mal", confie Séverine Servat.

Si ça doit se reproduire, je ferai plus attention : plus de logement de fonction, plus de cérémonies publiques Séverine Servat dans le JDD.





Elle explique également que François de Rugy "aurait pu se défendre, mais qu'il y avait un contexte social violent avec les gilets jaunes faisant qu'il ne pouvait plus exercer sereinement sa fonction". Séverine Servat a tiré de cette épreuve un livre baptisé La Marche du crabe dans lequel elle décrit le quotidien d'un conjoint de ministre.

Malgré les épreuves et polémiques, elle serait prête à suivre à nouveau son compagnon au gouvernement si cela se représentait, mais elle serait cette fois sur ses gardes. "Si ça doit se reproduire, je ferai plus attention : plus de logement de fonction, plus de cérémonies publiques, je serai encore plus effacée", confie la compagne de François de Rugy.