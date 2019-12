et AFP

Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France insoumise (LFI), a proposé à Yannick Jadot, l'homme fort d'Europe Ecologie Les Verts (EELV), un accord de "gouvernement commun d'état d'urgence écologique et sociale" avec les Insoumis, lors d'un entretien accordé à 20minutes publié mardi 3 décembre.

Le chef de file de LFI avait soumis l'idée, en début d'année, d'une "fédération populaire" qui mettrait en avant l'écologie et le social. Mais le rapport de force s'était inversé en mai, après les élections européennes. LFI n'avait récolté que 6,3% des votes, contre 13,5% pour EELV. Yannick Jadot avait promu "l'affirmation de l'écologie", via une liste autonome d'EELV.

"J’ai proposé la fédération populaire de ceux qui veulent la transition écologique et sociale. Je n’ai pas été entendu : à l’époque Yannick Jadot n’en voulait pas", a affirmé Jean-Luc Mélenchon, qui dit "ne pas être rancunier". "Un gouvernement commun d’état d’urgence écologique et sociale est un bon objectif. Jadot y est-il prêt avec les Insoumis ?", a-t-il ensuite questionné.

Une union possible ?

Le député des Bouches-du-Rhône estime que les deux partis de gauche ont en commun de vouloir "fédérer les Français" pour "changer la production et la consommation, et financer les infrastructures publiques pour faire face au changement climatique". Un changement qui ne pourra, selon l'homme politique, "se limiter aux comportement écologiques individuels" et devra permettre une confrontation "contre les intérêts particuliers de la finance".

La proposition de Jean-Luc Mélenchon fait écho aux déclarations récentes du député Insoumis François Ruffin. Celui-ci avait proposé de constituer "un front populaire écologique" qui allierait "rouges et verts". Dans un entretien à Libération début novembre, Yannick Jadot avait répondu "ne pas du tout se sentir incompatible" avec le député et être "depuis longtemps favorable" à cette idée de "débordement populaire".