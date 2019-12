Grève du 5 décembre : pour Mélenchon, "il faut se mettre dans l'action"

publié le 29/11/2019 à 20:05

"Si vous faites les moutons, vous serez tondus. Et le 5 décembre, il faut se mettre dans l'action. Et moi je ne vais pas vous le demander en vous disant 'pardon', 's'il vous plaît', je vous caresse la tête... non". Dans un vidéo publiée ce vendredi sur son compte Twitter, le chef de file de la France insoumise a affiché sa détermination avant le mouvement de grève contre la réforme des retraites.

D'après lui, si les manifestants sont "nombreux dans la lutte et dans la rue, ça peut être un point de bascule" et le mouvement doit se poursuivre samedi : "Vous pourriez venir le 7, il y aura des gilets jaunes dans la rue. Si on était très nombreux ça ferait un 5 à 7 : on passe du 5 décembre, on fait la grève massivement (...), et puis le 6, et puis le 7, le samedi, tout le monde serait là et pourrait participer à l'action".

Avant la mobilisation, Jean-Luc Mélenchon a ainsi exhorté les Français à "battre le fer tant qu'il est chaud" et appelé à "défendre le fondamental de ce à quoi on croit : une société de solidarité et de partage. Et on arrête de regarder dans l'assiette du voisin en disant 'il en a plus que moi', parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est défendre un bien commun."

La réforme des #retraites est injuste.



Le 5 décembre et après, il s'agit de défendre le fondamental : une société de solidarité et de partage.



Nous sommes les descendants des altruistes, des gentils.



Si vous faites les moutons, vous serez tondus !#greve5decembre #5decembre pic.twitter.com/BdAd7INpFf — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 29 novembre 2019