publié le 05/10/2019 à 15:09

Six jours après l'hommage populaire et 5 jours après les obsèques de Jacques Chirac en l'église Saint-Sulpice de Paris, la Corrèze rend hommage ce samedi 5 octobre à son plus célèbre représentant. La famille du président défunt, et notamment sa fille Claude, s'est recueillie durant la matinée sur la tombe familiale au cimetière de la commune de Sainte-Féréole.



Cette journée d'hommage se poursuit avec une cérémonie au Musée Jacques Chirac à Sarran, en présence de François Hollande. Émue et recueillie, une foule de Corréziens s'est rendu sur place pour notamment lui adresser un dernier messages dans les registres, présents pour l'occasion.

Les hommages vont se poursuivre avec un buffet corrézien. La famille de Jacques Chirac doit y prendre la parole pour remercier toutes les marques d’affection manifestées par les Corréziens depuis le décès de l'ancien président de la République. Par ailleurs, le musée sera ouvert au public tout le week-end gratuitement de 10 heures à 19 heures.