INVITÉE RTL - Harcèlement scolaire : une députée raconte ses années "sous emprise"

Une lettre lue en plein hémicycle pour créer un "électrochoc". Lors de la rentrée parlementaire de ce mardi 26 septembre, la députée Renaissance des Hauts-de-Seine, Virginie Lanlo, a révélé avoir été victime de harcèlement scolaire il y a une quarantaine d'années. Ce mercredi, au micro de RTL, elle appelle tous les enfants à "parler" et à "oser libérer la parole". Alors que le gouvernement présente, ce mercredi, son plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire, érigé en "priorité absolue".

"Il y a de cela des années, j'ai subi de ta part harcèlement, humiliations et attouchements. Ces agissements ont bousillé ma vie d'enfant et d'adolescente. J'ai pu me reconstruire et construire une famille formidable. J'ai pensé, à une période, à dénoncer ces agissements. Cela fait maintenant plus de 40 ans. C'est loin, mais indélébile. Cette jeune fille, c'était moi", a déclaré la parlementaire, émue, devant l'Assemblée nationale. Sur RTL, elle explique avoir parlé ce mardi "en tant que nouvelle entrante à l'Assemblée".

Après le récent suicide de Nicolas à Poissy (Yvelines), la parlementaire dit avoir jugé que "c'était peut-être le moment de délivrer ce message en passant par un vécu, un témoignage enfoui, mais guéri avec le temps". "J'ai voulu donner un électrochoc", raconte-t-elle ce mercredi au micro de RTL. Et ce, afin d'inciter les jeunes harcelés à parler "de l'inacceptable". "Pour que l'on puisse agir, il faut que ces enfants témoignent, qu'ils parlent et qu'ils osent", martèle Virginie Lanlo.



Comme pour les femmes battues, "on est sous emprise"

Sur sa situation personnelle, la députée évoque des faits qui ont eu lieu alors qu'elle était en classe de CM2. C'était de "petites choses au début", se souvient-elle. Ces agissements "ont pris de l'ampleur parce que je me laissais faire". Elle évoque, notamment, des humiliations et des gestes inappropriés. D'après elle, les ressorts psychologiques sont les mêmes que pour les femmes battues. "On est sous emprise", assure-t-elle. "En se laissant faire, on se dit qu'on va être reconnu(e) ou apprécié(e) par la personne", juge l'élue.

Il y a 40 ans, le harcèlement s'arrêtait à la sortie de l'école. Désormais, avec la présence des réseaux sociaux, "ce n'est plus possible". À ceux qui lui répondraient que le harcèlement "forge le caractère", la députée s'insurge : "Ce n'est pas inévitable". Même si elle reconnait qu'il est difficile d'éradiquer ce fléau. "Ce que l'on peut faire, c'est inciter ces enfants à apprendre l'empathie, qu'ils puissent exprimer leur mal-être", avance la députée de la majorité présidentielle. À destination des professionnels, Virginie Lanlo appelle à "entendre et suivre" le moindre petit signe de harcèlement.

Si vous êtes victime de harcèlement, deux numéros existent. Le 3018 (cyber-harcèlement) et le 3020 (harcèlement scolaire). Le 3018 est disponible six jours sur sept, de 9h à 20h. Vous pouvez aussi contacter les conseillers spécialisés sur 3018.fr par tchat en direct, via Messenger ou WhatsApp. Le 3020, lui, est ouvert de 9h à 20h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi, sauf les jours fériés.