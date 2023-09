INVITÉ RTL - Harcèlement scolaire : "On a besoin de le reconnaître plus facilement", juge Hugo Martinez

Gabriel Attal va recevoir les recteurs, lundi 18 septembre, après la publication d'un courrier, dans lequel l'Académie de Versailles jugeait "inacceptables" les propos des parents de Nicolas, qui alertaient sur le harcèlement dont était victime leur fils, avant qu'il mette fin à ses jours, le 5 septembre. Dans le même temps, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé le lancement d'"un audit sur l'ensemble des situations de harcèlement qui ont été signalées depuis l'année passée".

Hugo Martinez, fondateur de l'association "Hugo", qui vient en aide aux victimes de harcèlement scolaire, s'est estimé satisfait de cette annonce, au micro de RTL : "On peut se féliciter de ce changement de paradigme qu'il (Gabriel Attal) a amorcé depuis samedi. On est capable de remettre en question, peut-être, l'administration elle-même. C'est inédit."

Néanmoins, il a appelé à aller plus loin dans les actions : "La prévention, la sensibilisation, il faut la poursuivre, mais il faut parler maintenant de l'accompagnement". Pour cela, Hugo Martinez a demandé à "mettre des moyens financiers sur la table." Et d'ajouter : "Quand il y a un harcèlement scolaire, il y a une faute de toute la société, de tout notre système, et de toute notre communauté éducative. On a besoin de reconnaître plus facilement ce harcèlement scolaire."