INVITÉE RTL - Inceste : "L'emprise est le nerf de la guerre", témoigne une victime

INVITÉE RTL : Inceste et violences sexuelles : Caubel présente la nouvelle campagne du gouvernement

INVITÉE RTL : Inceste et violences sexuelles : Caubel présente la nouvelle campagne du gouvernement

C’est un chiffre qui fait froid dans le dos : 6 millions de Français ont été victimes d’inceste. C’est un fléau qui touche toute la société. Le mardi 13 septembre 2023, le gouvernement a lancé une campagne nationale de lutte contre l’inceste et les violences sexuelles visant les enfants. C’est la première fois que l'État emploie le mot "inceste" dans ses campagnes. Cette dernière s’adresse aux adultes afin de les mobiliser lorsqu’ils voient des signaux, même très faibles.

M6 diffusera le 24 septembre prochain le documentaire Un silence si bruyant sur le sujet. À la fois bouleversant et révoltant, on y retrouve l'actrice Emmanuelle Béart, ainsi que quatre autres femmes qui révèlent avoir été victimes d'inceste dans leur enfance. Parmi elles, Norma, est l’invitée de Focus dimanche.

Norma a été violée de ses 3 à 13 ans par son grand-père. Pour le documentaire, elle a dû repartir dans ces souvenirs difficiles. Elle raconte l'ascendant psychologique que son grand-père a eu sur elle, pendant dix ans. "J’ai été un enfant à qui on a ôté la liberté de penser, de réfléchir et de qui il était. Il m'a fait croire que ma mère allait mourir si je parlais", confie-t-elle, avant d'ajouter que "l'emprise est le nerf de la guerre lorsqu'on est victime d'inceste".

La secrétaire d'État chargée de l'Enfance confirme la création d'une ligne "119 pro". Cette ligne sera destinée aux adultes afin de les aider à gérer des soupçons ou révélations. Pour rappel, en cas de suspicion d'inceste ou d'agression sexuelle, la victime et/ou son entourage peut appeler le numéro 119 qui est ouvert 24h/24.



>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, la rédaction de RTL revient sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et chaque dimanche, à 14h, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donne la parole à ceux qui la font.