Il faut employer la méthode forte contre les harceleurs. Je pense qu'il faut être maintenant intransigeant. Moi, je ne suis pas choquée que l'on arrête net un ado qui se pense dans la toute puissance et qui pousse un autre élève vers la mort. Vous savez, cet adolescent de 14 ans qui a été interpellé en plein cours, menotté par la police dans un établissement d'Alfortville, dans le Val-de-Marne, a proféré des menaces graves contre une lycéenne transgenre.

Le message que l'agresseur a publié contre cette élève transgenre sur Instagram dit ceci : "Suicide-toi, sale pédé, on va t'égorger sale travelo. Tu mérites de mourir. On doit te faire une Hitler sale PDG. j'ai une haine envers ta race. On va faire de la propagande avec ta tête, et cetera". Excusez-moi, mais il arrive un moment où il faut faire un exemple. Alors c'est vrai qu'une arrestation dans une classe est spectaculaire et on ne devrait pas en arriver là. Mais on voit bien que rien ne marche. On voit bien où mène le laxisme, où mène la peur. Est-ce que l'on va continuer à accepter que des élèves soient persécutés à l'école ? Est-ce que l'on va continuer à accepter que des petites frappes s'en prennent aux plus vulnérables, aux plus faibles, aux petits, aux costauds, à ceux qui portent des lunettes, aux homos, aux trans ou simplement aux timides ?

Il y a longtemps, on employait une expression qui disait la peur doit changer de camp. Eh bien, c'est aux harceleurs d'avoir peur. Accessoirement, la décision d'arrêter l'agresseur a été prise conjointement par le parquet et par l'équipe éducative. Ce ne sont pas les policiers qui ont joué les cowboys tout seul (comme si déjà, ils n'avaient pas d'autres chats à fouetter). Cette méthode forte qui ne plaît pas à tout le monde, j'espère qu'elle servira d'avertissement à tous les caïds des cours de récré. Parce que le harcèlement est un fléau qui tue.

