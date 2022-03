INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : "Le PS n'est pas mort", assure Patrick Kanner

Patrick Kanner, directeur adjoint de la campagne d'Anne Hidalgo, était l'invité de Pascal Praud ce jeudi 17 mars dans Les Auditeurs ont la parole. L'ancien ministre est largement revenu sur la campagne présidentielle et l'avenir du Parti socialiste dans le paysage politique français.

S'appuyant sur les sondages, créditant l'actuelle maire de Paris de 2% des intentions de vote, Pascal Praud a estimé que sa campagne était "une catastrophe". Après avoir reconnu que la candidate socialiste "est en difficulté", Patrick Kanner a tenu à l'assurer : "Le PS n'est pas mort (...) Il reste 3 semaines de campagne et nous continuons".



Selon le président du groupe socialiste au Sénat, le PS est "un grand parti" avec "encore 100 parlementaires, 25% des villes de plus de 100.000 habitants, 30 départements et 6 régions". Quant à l'avenir, l'élu se montre catégorique : "Je pense qu'il faudra qu'il se rénove de la cave au grenier".