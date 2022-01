Invité ce dimanche du Grand Jury RTL - LCI - Le Figaro, le candidat écologiste Yannick Jadot a dévoilé son programme concernant les centrales nucléaires. Et la réponse est simple : il ne fermera aucune centrale en arrivant à l'Élysée s'il est élu en avril prochain, même les plus anciennes.

Avant de revenir sur sa déclaration. "Progressivement on ferme les centrales nucléaires dont nous n'auront plus besoin. C'est très compliqué aujourd'hui de savoir quelles sont les plus dangereuses", concède le candidat.

"Spontanément, on dit qu'on va fermer les plus vieilles, mais vu l'état de notre parc nucléaire, il faudra s'adapter en fonction des plus dangereuses ou des plus vulnérables vis-à-vis du dérèglement climatique. On sait par exemple que celle de Blaye, à côté de Bordeaux, elle est sous le niveau de la mer", explique-t-il.

Entre 3 et 5 milliards pour les logements en précarité énergétique

Pour aider les Français, Yannick Jadot a une solution : miser sur l'isolation de leur logement. "On a plus de 6 millions de ménages qui vivent en précarité énergétique, c'est dramatique. Deux millions de familles, les plus précaires, verront leurs logements rénovés sans coût", explique Yannick Jadot. Un budget estimé entre "3 et 5 milliards" par l'écologiste.

Mais il en est certain, c'est "rentable". "Quand vous empruntez sur 40 ans, c'est quasiment à taux zéro. Investir sur la rénovation, c'est rentable sur 25 ans. Pour les ménages, c'est 600, 700 euros d'économies par an".