"On est en direct" : Yann Arthus-Bertrand demande à Jadot un référendum sur le nucléaire

Yann Arthus-Bertrand et Yannick Jadot sur le plateau de l'émission "On est en direct" ce samedi 20 novembre.

"Je suis convaincu que l'on peut gagner et on va gagner". Yannick Jadot était invité dans l'émission de Léa Salamé et Laurent Ruquier ce samedi 20 novembre. S'il a estimé être capable de remporter l'élection présidentielle, le candidat Europe Ecologie Les Verts a vite été amené débattre de l'épineuse question du nucléaire, face à un autre invité écologiste, Yann Arthus-Bertrand.

Au cours de l'émission, les deux hommes se sont fait face. Sur le sujet du nucléaire, Yann Arthus-Bertrand demande à Yannick Jadot : "Toi président, est-ce que tu ne veux pas organiser un référendum ? Les Français choisissent. Est-ce qu'on pourrait tous choisir", interroge le photographe. Ce à quoi le candidat écologiste répond : "On peut, pourquoi pas ?"

Interrompu brièvement, Yann Arthus-Bertrand reprend alors, affirmant qu'il voterait pour Jadot à la présidentielle : "Je vais voter pour toi, parce que je vote écolo depuis 1970. Mais il ne faut pas fermer la porte au nucléaire. Il faut dire, 'on verra, on choisira ensemble'", conclut l'explorateur.

L'occasion pour Yannick Jadot de rebondir et de tempérer : "Attention, moi je ne ferme pas les centrales nucléaires demain. Je garantis qu'il n'y a pas une famille, ni une entreprise qui manquera d'électricité, mais je veux des énergies qui soient modernes, moins risqués, qui ne font pas des déchets qu'on envoie aux Russes", a martelé le candidat EELV sur le plateau télévisé.