INVITÉ RTL - OL-OM : "Quand vous aimez le foot, vous avez honte", dit Édouard Philippe

Le match de Ligue 1 entre Lyon et Marseille a été arrêté ce dimanche 21 novembre, après qu'un supporter lyonnais a jeté une bouteille d'eau en pleine tête de l'attaquant marseillais Dimitri Payet. L'incident fait depuis réagir l'ensemble de la classe politique, qui cherche des solutions face à la recrudescence d'incidents de ce genre depuis le début de la saison.

Mardi, l'auteur du jet de bouteille a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Ce mercredi, c'est Édouard Philippe qui s'est exprimé sur le sujet au micro de RTL. "J'aime le foot, j'aime jouer au foot, j'aime aller voir des matches. Le spectacle de dimanche était piteux, terrible, et d’autant plus rageant qu’on avait eu la veille - avec le rugby - ce qui peut se faire de mieux en qualité de spectacle et d’ambiance", dit l'ancien Premier ministre.

"Quand vous aimez le foot, vous avez honte. Le foot ne doit pas être ça", explique-t-il, précisant que l'État et le gouvernement ne doit pas être pointé comme le seul décisionnaire. "Tous les acteurs du monde du football, les joueurs, les entraîneurs, les présidents de club, doivent se saisir du sujet. Le foot doit être un spectacle familial", selon Édouard Philippe.