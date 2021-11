INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : avec Horizons, Philippe veut "peser" sur les élections

Édouard Philippe, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, a lancé son parti Horizons, en octobre dernier. Quel rôle compte-t-il jouer sur la scène politique française, voire dans la campagne présidentielle ?

Ce parti Horizons, "c'est pour organiser une action collective", résume Édouard Phillipe. "Quand on veut peser sur les choix démocratiques dans un pays, on est obligé de le faire collectivement", poursuit-il.

"J'essaye de rassembler autour de moi des gens qui partagent un certain nombre de convictions à la fois sur le fond, peut-être sur la forme, pour essayer de peser au moment des élections qui vont venir, de proposer des candidats qui se retrouvent dans nos idées, d'essayer de peser sur les choix démocratiques", ajoute l'ancien Premier ministre.

Quid du rôle d'Horizons pour 2027 ? "La prochaine présidentielle c'est en 2027. On va essayer de ne pas se poser trop de questions sur des échéances qui sont lointaines", répond Édouard Philippe. "Je n'ai jamais pensé que c'était honteux (d'avoir de l'ambition, ndlr), mais les choses viennent dans un certain ordre qu'il faut respecter, sinon on est totalement à contre-sens", précise l'ancien Premier ministre.